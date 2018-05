Voici une Information concernant le jeu Street Fighter 30th Anniversary Collection :Le site Japan Pop a testé la version Nintendo Switch du titre, et lui attribue la note de 8/10. Selon eux, grâce à la présence du jeu Super Street Fighter II : The Tournament Battle et la portabilité du titre sur Nintendo Switch, cette version est la meilleure. Pour rappel, le jeu sort officiellement aujourd'hui...Source : https://www.japanpop.fr/test-street-fighter-30th-anniversary-collection

posted the 05/29/2018 at 06:35 AM by link49