Bonsoir,

ça fait longtemps j'ai pas posté ici mais vu que je sais que vous êtes des geeks très fiables je me permet de vous demander certains conseils concernant premièrement, la Nintendo DS:



Ma fille va avoir 6 ans elle commence a geeker sur la wii u des cousins et je voudrais lui offrir sa première console mais vu les multiples consoles qu'ils sortent ces goinfres de tendo je suis perdu! Alors quel est le modèle le plus adapté rapport qualité prix pour une fille de 6 ans et surtout en terme de solidité parce que quand je vois ce que mes neveux et nièces on fait de leur 3 DS XL et autres tablettes je me méfie. Alors 2DS ou 2DS XL en sachant que j'ai l'intention de me prendre ou de réparer une 3DS XL pour moi! xD



Et deuxièmement il me faut un DD externe 2To ou plus pour stocker des films sur du long terme j'ai vu la gamme des LaCie Rugged qui m'as l'air particulièrement efficace niveau solidité (bien que très moche mais ça je m'enfou un peu) mais comme je connais pas la marque je viens aux infos voir si vous connaissez ou si vous connaissez un DD qui peux stocker mes films sans perte de donnée ou qualité pour les 5 voir 10 ans a venir!!!



Dsl pour le pavé je supprimerai l'article si j'ai mes réponses (ou re-poste si c'est pas les bonne horraires)



Merci d'avance!!