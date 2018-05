SYNOPSIS : Lupin III, le voleur le plus redouté du monde, se lance à la poursuite du mystérieux trésor: le rêve italien. Alors quil va se marier avec la belle et riche héritière Rebecca Rosselini à Saint Marin, ses véritables intentions se dévoilent au grand jour lorsque que son ennemi juré, linspecteur Zenigata, fait irruption. Accompagné par ses fidèles acolytes Daisuke Jigen, las de la gâchette, Goemon Ishikawa, le samouraï, et la séduisante et mystérieuse Fujiko Mine, cette nouvelle aventure italienne lemmènera sur toute la péninsule à la poursuite de lamour et de la liberté.

Films : Les yeux bleus de Casval, Le chagrin d'Artesia, La rébellion de l'aube, La veuille du destin - SYNOPSIS : Adapté du manga de Yoshikazu Yasuhiko à l'occasion des 35 ans de la saga, les 4 premiers OAV Mobile Suit Gundam The Origin reviennent sur le conflit de la Guerre d'un An, la montée en puissance de Zeon et le destin des enfants Daikun. Après le décès brutal de leur père Zeon Zum Daikun, président de la République de Munzo, le destin précipite Casval et Artesia dans la tourmente. Cherchant à venger son père, Casval prend l'identité de Char Aznable et devient l'un des as des Forces de Zeon, gagnant bientôt le surnom de 'Comète Rouge'... Découvrez tous les secrets de la genèse de Gundam : la montée au pouvoir de la famille Zabi et la proclamation du Duché de Zeon, les premiers faits d'armes de Char Aznable, le développement des Mobile Suits et l'escalade vers un conflit avec la Fédération Terrienne, la terrible Guerre d'un An.

Enfin un visuel pour la version collector de Lupin the Third : L'Aventure italienne et Mobile Suit Gundam : The Origin (Film I à IV)A l'intérieur, nous retrouverons:-Etui rigide-Digipack 4v/4p-Artbook 64 pages-BONUS VIDEO : 2 OAV: Nonstop rendez-vous, Venice of the DeadA l'intérieur, nous retrouverons:-Blu-ray des films I à IV-Un set de 4 cartes