...Allez un petit indice, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps et c'est la suite directe d'un des monuments intergalactiques de la playstation.



Toujours pas...



C'est Resident Evil 2 Remake évidement.



Pour les allergiques de Julien Chaise il raconte juste que RE 2 est sa plus grosse attente de l'E3 18 tout comme Carole (bon elle, ça surprend personne car c'est vraiment une grosse fan de la série). Juju raconte aussi durant la vidéo sa baffe de l'époque, sa nostalgie et les différents leak du jeu qu'on a tous lus bien en avance sur Gamekyo.



Pour les personnes qui trouvent la Chaise assez confortable et sympathique je vous laisse sa vidéo ici :







Vivement l'E3 pour le retour de ce monument du JV.



REmember...REbirth...2





