Voici une Information concernant la Xbox One X :En regardant la liste officielle de tous les jeux améliorés Xbox One X sur le site officiel, on s’aperçoit que plus de 200 jeux ont reçu une amélioration sur Xbox One X jusqu'à présent. 214 jeux, pour être précis. Sur ces 214 jeux, plus de 170 sont complètement en 4K natif, alors que 76 sont en HDR. Enfin, il est intéressant de voir qu'EA est l'éditeur-tiers le plus assidu avec 18 jeux, suivi de THQ Nordic avec 15 jeux améliorés, et Bethesda et Ubisoft avec 11 jeux chacun. Microsoft est évidemment loin devant avec un total de 29 jeux améliorés sur Xbox One X...Source : https://gamingbolt.com/xbox-one-x-has-over-200-games-enhanced-for-it