Ouhou !Alors voilà , je ne sais pas si vous connaissez ce cher Mort Garson , mais si vous ne connaissez pas il se peut que vous aimiez très largement . Car sa manière de penser la musique est clairement précurseuse de la musique ( type jeux vidéo ) .Tiens , tiens , tiens , mais ce ne serait pas Zelda ?Ce Morceau a été créé en 1976 !Et voici un album de lui (1976) , vous allez voir on a l'impression d'être dans un vieux jeux vidéo et ça déboite