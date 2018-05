Grosse déception pour le film Solo A Star Wars Story, le film ne rapporte que $103,000,000 au box office USAu niveau mondial, le film en est à $168,000,000 sachant que le film est déjà sorti en Chine ou il a rapporté que 10,1 millions de dollars.Pour info, Rogue One avait rapporté lors de son premier week-end 155 millions de dollars.Perso, je n'ai pas encore vu le film, mais il me tente bien plus que l'épisode VIII.