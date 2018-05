Star CitizenAprès avoir récupéré 200 millions de dollars en crowdfounding (et ça continue), le jeu où tu peux déjà acheter des parcelles de terrain à 100$ l'hectare propose un pack pour récupérer à l'avance tous les vaisseaux du jeu (et des items bonus) pour la bagatelle de 27.000$.Je vous aurais bien refilé le lien direct, mais la page d'achat n'est accessible au public que si vous avez déjà dépensé 1000$ dans le jeu.

posted the 05/28/2018 at 03:10 PM by shanks