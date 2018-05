Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy VII Remake :Le dernière offre d'emploi, où une image en mauvaise qualité a été dévoilée tout à l'heure, nous permet d'en apprendre un peu plus sur le statut du jeu :- La production de masse s'est stabilisée une fois le développement du jeu passé en interne l'année dernière.- Les tâches à accomplir ont été largement revues et améliorées.- Le développement se passe bien.- Les systèmes de base de développement et les fondations sont déjà implantés dans jeu, mais...- Square-Enix est toujours à la recherche de plus de personnel, pour enrichir la créativité du studio.Pour rappel, le jeu n'a toujours pas de date de sortie...Source : https://twitter.com/RedMakuzawa/status/1001057942727147520