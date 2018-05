Test

Après 2 magnifiques Soft, David Cage et Quantic Dream reviennent avec Detroit : Become Human. Dans un univers où Androïdes et Humains coexistent, le jeu nous propulse dans un récit totalement flippant mais tellement bon ! Alors futur best-seller de la PS4 ou jeu sans âme ?



"Detroit: Become Humain se déroule en l'an 2038 et met en avant un thème qui a été plusieurs fois abordé au cinéma :, la cohabitation des androïdes avec nous et nous aidant dans les tâches quotidiennes. Pour ceux qui ont regardé Blade Runner, I Robot, Deus Ex Machina et même Ghost in the Shell, se sentiront comme à la maison avec Detroit: Become Human. Bien sûr, les similitudes ne s’arrêtent pas à un monde où les humains et les androïdes vivent ensemble , mais comme tout bons films hollywoodien , à un moment donné les androïdes deviendront conscients et les choses vont se compliquer."



Voici mon test vidéo que je partage avec vous donc !