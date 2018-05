Une réussite d'une ampleur rare pour Koei Tecmo, qui avec cette nouvelle licence maintes fois rebootée a finalement su marcher adroitement dans les pas de FromSoftware en s'appropriant la formule de façon efficace. Sony Interactive Entertainment ne s'y était pas trompé en prenant en charge l'édition du jeu en Occident, sans pour autant que ce partenariat n'empêche le jeu de sortir sur Steam une dizaine de mois plus tard dans son édition complète. Sans surprise, le réalisateur Fumihiko Yasuda admettait il y a déjà un an qu'une suite représentait une forte possibilité, même s'il faudra sans doute compter pour cela sur un nouveau protagoniste, voire un nouveau contexte historique. Le succès de NiOh s'ajoute à ceux d'autres productions japonaises parues en 2017, comme NieR Automata (2,5 millions) et Persona 5 (2 millions).