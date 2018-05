Toujours en développement et bien accompagné par une horde de fans qui lui avait permis de récolter plusieurs dizaines de millions d'euros, Star Citizen avance à son rythme sur son impressionnant planning. Mais avant de pouvoir rejoindre l'espace, il faut bien posséder un vaisseau...Star Citizen : Un pack Legatus contenant plus de 100 vaisseaux pour 27 000 dollarsPour ce faire, à la manière d'un concessionnaire du futur, Roberts Space Industries vous propose une large gamme de véhicules allant de la très abordable corvette à l'impressionnant colosse de l'espace. C'est aujourd'hui un nouveau pack qui vient gonfler les rangs de la firme, le Legatus Pack. Comprenant plus de 100 vaisseaux, ce luxueux bundle est vendu pour la modique somme de 27 000 dollars, soit le prix d'une confortable voiture dans la vraie vie. Malheureusement, vous ne pourrez accéder à la page de l'offre en question que si vous avez déjà dépensé plus de 1 000 dollars dans le jeu. C'est une offre réservée aux meilleurs clients, semblerait-il.Simplement hallucinant x)