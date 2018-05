Je suis peut-être un peu en retard avec cette discussion (le trailer est sorti au mois de décembre 2017), mais il me semble qu’il y a pas beaucoup de gens qui connaissent ce jeu. En plus, il n’est pas encore sorti. Il s’agit de Witchfire développé par Astronauts, les créateurs de Vanishing of Ethan Carter . Dans la vidéo on peut voir le graphisme vraiment impressionnant et qui ressemble aux paysages de Ethan Carter malgré que le gameplay sera absolument différent selon les développeurs.Alors, qu’est-ce qu’on sait en ce moment? Witchfire sera en genre de first-person shooter dont le graphisme sera fait avec l’utilisation de la photogrammétrie : c’est quand on fait les photos des bâtiments et des paysages réels afin de les intégrer plus tard dans le jeu. Sur le site officiel on dit qu’il y aura aussi quelques éléments narratifs et d’aventure, mais y aura-t-il assez de temps pour admirer l’entourage plein des monstres? Je pense que non. Maintenant on ne sait que Witchfire sera disponible sur PC. J'espère le voir aussi en PS4 Pro , car ce serait cool de tester ce graphisme sur 4K.Astronauts disent que le jeu se trouve sur l'étape initiale du développement et cette année on va travailler beaucoup sur le nouveau projet. Quand même, on ne sait pas encore la date exacte de la sortie et perso je ne suis pas sûr que ce sera 2019. En tout cas, je l’attends avec impatience et j'espère que l’attente ne sera pas trop prolongée. Et quelles sont vos impressions sur ça?