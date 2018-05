Pour ma part

Hello Gamekyo,La PS4 et la One ont maintenant 4 ans et demi d'existence, la Switch 1 an et 3 mois. Quels sont vos 3 jeux qui justifient à eux seuls l'achat de votre console ?Vous pouvez mettre les jeux qui sortent cette année dans votre liste mais pas au delà... Après il serait plus logique de mettre des jeux déjà sortit. Essayez de faire un Top 31.Une DA incroyable, gameplay et level-design brillant, Bestiaire ultra varié, contenu très TRÈS généreux, les musiques et l'ambiance, etc...2.Gameplay et ressentit des coups ultra plaisant, Histoire très cool, Level-Design très bon, DA et personnages ultra classe, etc...3.Nouvelle licence, Héroïne cool, Ambiance et Graphismes, Machines impressionnantes.