“Meanwhile, in Japan battleships are made into beautiful girls, warlords are made into pretty boys loving boys, schoolgirls ride tanks, and anything you want…”

La polémique autour de Battlefield V fait actuellement parler toute la toile. Si la présence de femmes sur le terrain ( et sur la jaquette ) étonne certains joueurs , il n'enn'est rien pour les japonais , surtout pour Yoko Taro , le papa de Nier Automata qui à toujours quelques mots sympa à dire sur les réseaux sociaux :Deal with it bitch !