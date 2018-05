Monster Hunter aura droit très prochainement a 2 gros artbook. Intitulé tout simplement Monster Hunter Illustrations et Monster Hunter Illustrations 2, ils seront disponible entre novembre et décembre.Le 1er aura pas moins de 304 pages et sera disponible le 21 novembre 2018 au prix de 40.50€Le 2ème lui sera disponible 19 décembre et aura pas moins de 400 pages.Un 3ème artbook devrait être disponible l'année prochaineJ’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer par les liens Monster Hunter Illustrations 40.50€ Monster Hunter Illustrations 2 49.50€ Warriors Orochi 4 62€ (prix non définitif) Lords Of The Fallen - Edition Complète 19.99€ Steins;Gate 0 Edition Limitée PSVITA 25.99€