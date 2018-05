Voici des Informations autour du jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch :Tout d’abord, Soraya Saga dont vient la rumeur de l'heure de l'annonce des prochains Pokemon sur Nintendo Switch. De plus, voici ce que serait la nouvelle évolution d'Evoli dans ces jeux :Enfin, un tweet de Junichi Masuda :Il précise que c'est la dernière semaine du mois de mai et qu'il faut faire de son mieux encore. En espérant qu'il y a un lien avec la rumeur qui voudrait que les jeux soient dévoilés avant la fin de ce mois...Source : https://www.resetera.com/threads/pokemon-for-nintendo-switch-speculation-thread-3-pokémon-switch-is-never-coming-lmao.44236/page-166

Who likes this ?

posted the 05/28/2018 at 06:39 AM by link49