Coup de cœur pour ce jeu, je n'en attendais rien de base a part visuellement (l'un des plus bluffants que j'ai vue d’ailleurs, j'imagine même pas sur un gros PC ) et au final j'ai adorés, l'aspect sonore, qui n'est pas là que pour l'ambiance, une histoire très évasive mais qui m'a tenu et beaucoup toucher un peux comme "Inside", et son gameplay simple, un peu lourd mais efficace rien ne m'a particulièrement soûlé, je m’attendais à un truc beaucoup plus "contemplatif" mais Bref....(SPOILER)