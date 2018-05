Je viens de voir que j'ai atteint les 400 heures sur le jeu Splatoon 2 :Par contre, je dois pas gagner beaucoup en ligne car je ne suis que niveau 72, même si j'ai bien avancé dans le mode solo.Je me bats depuis le début uniquement avec le rouleau.J'avais pas accroché pourtant au premier sur WiiU.Par contre, ça reste encore loin de l'Opus WiiU de Monster Hunter 3 Ultimate, ou des jeux Pokemon X/Y et Animal Crossing : New Leaf sur 3DS où j'ai dépassé les 1000 heures...Source : member15179.html