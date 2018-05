C'est une mise au point qu'à voulu tenir Nintendo : Si au Japon il est désormais possible d'acheter depuis le site officiel une Nintendo Swicth sans dock et cable HDMI, il n'y a aucun plan similaire pour le continent américain.Donc si vous comptiez acheter une seconde console pour vos enfants par exemple, va falloir continuer à compter que sur le seul pack actuel...

