Bonsoir à tousJe vais un peu raconter ma life mais d'ici l’année prochaine je remplace ma vieille golf 3 de 94 pour une voiture électrique, peut être même pour une Tesla Model 3.Sa commence à partir de 35000$ j’espère sincèrement que la reconversion $/€ sera en ma faveur ce qui nous fera environ 30000€, auquel il faut enlever la prime eco 6000€ + 2500€ pour la reprise d'un ancien véhicule diesel. Je roule souvent en ville tres peu de long trajet.On arrive au prix plus raisonable de 21500€Les plus :- Un geste pour la planète- Borne gratuite ou peu couteuse- Pratiquement aucun entretien que du consommable (Plaquette de frein, essuie glace et pneu)Les moins :- Faut quand même attendre que sa se recharge, les superchargeur tesla 40min 1h.Le reste des heures et des heuresVoila et vous que pensez vous ?