Quand l'effet de nouveauté disparaît, souvent l'expérience n'est plus la même. Ce n'est pas le cas de Valkyria Chronicles 4 qui fait renaître intact le plaisir incommensurable ressenti par les fans de Valkyria Chronicles il y a 10 ans. Le gameplay sans limites, la richesse des personnages, l'excellence du système du jeu, l'ambiance à couper le souffle, tout revient comme aux débuts glorieux de la franchise. Doté d'un season pass alléchant, seuls quelques défauts mineurs l'éloignent de la perfection. Qu'importent les erreurs de parcours de la série,Grande richesse de gameplayDes nouveautés qui changent la donneChallenge sacrément intenseMise en scène impressionnanteNombreux personnages très réussisBonne durée de vieBande originale sublimeDes DLC qui valent le coupAucune progression graphiqueMéchants peu crédibles

posted the 05/27/2018 at 05:41 PM by nicolasgourry