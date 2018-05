Donc, après tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de présenter des fuites qui sont effectivement crédibles.



Tout d'abord, la plupart des autres fuites qui apparaissent partout sont fausses.



Je risquais potentiellement mon travail, mais j'avais prévu de quitter Nintendo dans quelques mois.



Voici ce que j'ai :



- Les jeux s'appellent Let's Go! Pikachu et Evoli.

Nintendo veut élargir la marque Pokémon en donnant à Evoli un statut d'ambassadeur et donne ainsi un nouveau visage à Pokémon.

- D'où le fait que les projecteurs ont été partout sur Evoli ces derniers mois.



Les nouveaux jeux ont encore des choses à faire.

Mais jusqu'ici, voici ce que j'ai:



• Les jeux auront lieu à Kanto et ???



• Je ne suis pas sûr de la rumeur de 100 ans dans le futur parce que Red et Blue apparaissent dans les jeux mais ils sont significativement plus vieux.



• Ceci est la génération 8. Nintendo regarde vers l'avant pour sa franchise.



• Le Kanto dans ce jeu est très, très différent de Kanto dans les jeux passés. Il y a eu une tragédie qui a amené Kanto à ce briser en différentes îles plus petites.



• Une nouvelle et immense île s'est formée au milieu de la région. Cette île est plus grande que celle d'Alola. Si grand que c'est considéré comme sa propre région.



•Oui c'est vrai. Certaines des rumeurs de fuite italiennes étaient vraies, Kanto est les plus petites îles qui entourent la plus grande région qui est la principale métropole.



• Pokemon prend une route entièrement différente avec ces jeux. Surprenant tout le monde avec une toute nouvelle formule qu'ils ont mis en avant avec l'interrupteur.

• Il y aura de nouveaux Pokémon. Beaucoup d'évolutions et de pré-evo.



• Pas de mot sur "Gorochu" mais Evoli va connaître une nouvelle évolution qui sera dans le nouveau film.



• Les mécanismes de combat sont relativement les mêmes. Les rumeurs d'intégration de Go dans les jeux sont exagérées.



Les Pokémon sont visible sur la map

Attraper un Pokémon est fait pour être un peu plus difficile. Résultat les Pokeballs etc étant moins cher dans dans les "Shop"



Partie 1



• Vous pouvez transférer des Pokémon de Go vers ces jeux.



• Il n'y a qu'un seul serpent légendaire. En partie du type Poison. C'est un facteur majeur dans la catastrophe de Kanto.



• On ne m'a pas montré ou parlé de l'autre légendaire. Il apparaît dans la version Eevee.



• Pokemon vous suit à nouveau! Game Freak a finalement compris à quel point il était important pour les fans d'avoir des Pokémon qui nous suivent à nouveau.



• Les starters sont en effet les 3 originaux de Kanto. Avec un Pikachu ou Eevee spéciaux, selon la version



• Beaucoup d'idées dans ce jeu proviennent des idées des fans.



• La "Team" dans ce jeu est très différente du reste. Ils sont très passionnés et motivés par leurs objectifs. Je ne connais pas leur nom ou leur objectif réel.



• Leur thème est "Silver"



• Les différences de version sont assez importantes dans ce jeu. Aller au-delà de Pokemon Noir et Blanc.



• Plus et Moins étaient des idées originales pour les jeux. D'où viennent les petites îles et les grandes idées de métropole.



• Il n'y a pas de "Ultra Shiny"



• L'histoire est incroyable d'après ce que j'ai entendu et vu. C'est l'un des jeux Pokémon les plus émouvants. Avec une histoire qui va vous prendre aux trippes.

Il y a une signification plus profonde aux objectifs de La "Team" de méchant dans ce jeu.



• La musique est vraiment de qualité et a un niveau au dessus des anciennes opus.



• Une foule d'autres personnages des anciennes versions font des apparitions dans ces jeux. Ils sont bien sûr beaucoup plus âgés maintenant.



• La fuite avec Lokhlass était une première capture d'écran de septembre-octobre dernier. Les graphismes sont bien meilleurs et bien au dessus de Ultra Sun etc.



Il y a une caméra dynamique.



• Gardez à l'esprit que les jeux sont très beau sur portable et semblent encore plus incroyables à la télévision.



• Les Arene sont de retour : 4 sur les îles Kanto et 4 de la nouvelle Grande Région.



• Johto existe toujours avec quelques changements ici et là. Vous pouvez y aller mais il n'y a plus d'Arene. C'est parce que Johto prend une route différente avec les dresseurs qui se retrouvent et se lient avec leur Pokémon.



• On fait souvent allusion aux autres régions, mais vous NE POUVEZ PAS y aller.



• Tous ceux qui ont l'impression que les nouveaux jeux vont être des tragédies et des échecs doivent simplement être patients. J'ai été fan de Pokémon toute ma vie et ces jeux vont être les meilleurs. Nintendo s'est complètement investit avec ces jeux et ça va vous surprendre à quel point ils seront épiques.



• Je n'ai aucune idée du moment où l'annonce sera faite, mais tout ce que je peux dire, c'est obtenir un Switch.



• Des remakes Diamond et Pearl sont en cours. Ils sont les jeux de suivi, mais ne les attendez pas de sitôt. 2020 au plus tôt.



C'est tout ce qu'il y a pour ces jeux.



Merci d'avoir pris le temps d'écouter. Vous verrez que j'ai raison une fois que ces jeux sortiront à la fin de cette année.

