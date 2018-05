Le mois dernier Sanei Boeki avait annoncé la production de 2 nouvelles peluches, Mario et Peach en costumes de mariés. Voici quelques images supplémentaires. Les peluches sont désormais disponible sur Amazon Japan en précommande (7000 yen soit environs 55€).Pour rappel, ils ont déjà produit pour Nintendo les peluches Super Mario, The Legend of Zelda et Splatoon notamment.