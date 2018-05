Hier soir, Europa Park (Rust en Allemagne) vit sa plus grande crise, victime d'un incendie dans le quartier Norvégien et ce n’est pas joli !











Je n'ai pas et plus l'habitude de faire des articles de ce genre ( 6h quand même

Cet article est une sorte de mix entre information détaillé au mieux, et hommage.

Vidéo

Avant

Bilan

Quelques données sur le Parc pour les plus curieux…

) et encore moins quand ça concerne un lieu que nous (avec ma p'tite femme ^^) connaissons vraiment bien ( en même temps c’est mon parc favori ) et dont l'attachement est particulier pour nous deux, et bien plus pour ma belle.Pour ceux qui ne connaissent pas bien ce parc, voici une légère première présentation.Europa Park est un centre de loisirs qui a pour thème l'Europe, il est découpé en quartier dont chacun représente un pays Européen (tel que France, Irlande, Allemagne etc...) avec à chaque fois ses attractions, spectacles, boutiques, restau etc...Comme indiqué sur l’image ci-dessus, c’est le quartier de la Scandinavie qui a le plus subit l’enfer des flammes ainsi qu’une partie des Pays Bas. Les flammes ont ravagé la zone de 18h env. à 1h30 du mat, avant de commencer à être maitrisé par les 500 membres des forces de secours.No Comment… -_-Par chance et grâce à une organisation Deutsch Qualität style, aucun mort ni blessé n’a été déploré que ce soit chez les visiteurs ou les employés, seul 7 pompiers ont été légèrement asphyxié. La police a qualifié le comportement des visiteurs (25 000) de "". Même réaction de plus près , donc exit les putaclics de certains sites qui parlent de " panique à Europa Park ."Concernant les dégâts ce n’est pas la fête (si on peut dire), les quartiers néerlandais et scandinave ne sont plus accessibles. Les tasses à café Koffiekopjes, le bateau Vindjammer, et la descente en bouées géantes Fjord Rafting, sont fermés ainsi que les Radeaux de la Jungle.Piraten in batavia lui, a été au centre de tout ce bordel et a été entièrement détruit. Il s'agissait d'une attraction Indoor où l'on prenait un bateau pour visiter le monde des pirates (équivalent des pirates des caraïbes à Disney pour ceux qui connaissent). La vidéo ci-dessous n'est malheureusement pas représentative du travail accomplie, mais donne une petite idée.Le parc a tenu à rouvrir dès ce matin à 9h, je vous laisse imaginer le taf qu’ils ont du faire cette nuit…Europa Park est né le 12 juillet 1975 a pris le chemin inverse de celui de Disneyland.La famille Mack qui dirige le parc était, à la base, une famille de forains qui ont décidé de se poser et d’ouvrir leur parc à thème. Aujourd’hui ils se mettent à faire des dessins animés de leur mascotte. Depuis le parc s’est bien agrandit et aligne des chiffres impressionnants.