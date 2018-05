Voici mon premier Avis sur le jeu Detroit Become Human :Je précise tout d’abord que j’en suis à l’endroit illustré ci-dessus, et que je ne joue ni sur la Ps4 Slim, ni sur la Ps4 Pro, mais sur la première Ps4.On va commencer par le seul petit défaut selon moi, c’est la rigidité des déplacements des personnages. Je ne vois que ça honnêtement.Tout d’abord, le jeu est sublime graphiquement parlant, surtout au niveau des visages. Rien que l’écran d’ailleurs avec Chloé donne le ton. Les environnements sont aussi magnifiques. Honnêtement, je trouve que c’est le plus beau jeu Ps4 à ce jour.Les musiques, dont certaines donnent des frissons, sont parfaites. Elles rendent vraiment certains passages riches et chargés en émotions.Mais le plus gros point fort du jeu reste le scénario. La multitude de choix le rend riche et complexe. Les thèmes abordés sont transcendés. Et le fait de vivre trois expériences avec les trois androïdes l’enrichit encore plus. Si j’osais, je dirais même qu’il dépasse celui d’Heavy Rain, rien que ça.Contrairement à God of War sur Ps4, j’ai envie de continuer et de rallumer la console. C’est un signe pour savoir si le jeu me captive ou pas. Et j’ai pourtant adoré tous les God of War. J’y retournerais une fois Detroit Become Human terminé à 100%.Pour faire simple, je pense que je joue au meilleur jeu Quantic Dream, au meilleur jeu Ps4 de 2018, et que ça sent très bon l’un des GOTY 2018…Source : member15179.html