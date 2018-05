Et bien c'est la grosse gifle comme prévu David Cage arrive toujours à marquer quelques choses (à part Beyond), mais avec Detroit il va beaucoup plus loin avec un sujet qui nous touche directement (dans un futur proche cela m'étonnerai même pas), j'ai trouver le jeu très bien écrit, je me suis mis à la place des personnages (), et ça a très bien fonctionner, tout les personnages sont attachant même les secondaires qui ont une vrai présence dans l'histoire.En bref, pour le moment c'est mon coup de cœur de l'année et j'admire vraiment le travail de David Cage et sa team qui nous propose toujours des expérience assez unique, alors certes comme un film interactive, mais les choix que l'on prend ont bien plus d'impact que dans les anciennes production qu'il a fait, on touche presque la perfection dans le genre (je précise).- Le sujet traité qui nous touche directement et fait intelligemment sans trop exagérer.- Les 3 personnages que l'on incarne sont vraiment différents, à chacun leur but plus ou moins.- l'ost vraiment de qualité.- Les nombreux que l'on peux prendre et qui ont un réel impact sur l'histoire et surtout qui est vraiment intéressante à voir.- La replay value qui reste assez correct, donc c'est cool à ce niveau la, car le nombre de chemin que l'on peux prendre est assez énorme.- De bon passage assez prenant et poignant.- Bon graphiquement voila quoi ça tue rien d'autre a rajouter, certes des zones fermé, mais c'est sublime point- Chloé- Les différents interaction pendant une scène qui peux tout changer...... mais parfois c'est interaction spoil la scène, car on déduit assez facilement que quelques choses va ce produire (pas toute, mais il y en a)