Voici des Informations autour du jeu Pokémon à paraître sur Nintendo Switch :Emily Rogers précise tout d'abord que l’accessoire compatible avec les jeux Pokemon GO et Pokemon Let's Go Pikachu & Evoli n'est pas obligatoire pour profiter des prochains jeux. Il sera donc optionnel et vendu séparément. Elle ajoute que les jeux seront bien dévoilés avant la fin du mois, donc dans 4 jours maximum.D'ailleurs, le Nintendo UK Store a ouvert une page pour les clients qui souhaitent enregistrer leur intérêt pour le prochain jeu Pokemon sur Nintendo Switch. Ce qui corroborait une annonce imminente...Sources : https://nintendosoup.com/emily-rogers-pokemon-lets-go-announcement-still-on-track-for-may-2018/ et https://nintendosoup.com/nintendo-uk-store-opens-register-your-interest-page-for-pokemon-switch/