Bonjour. J'ai reçu ma New 3DS XL Majora's Mask. A ma grande surprise, le jeu était dessus. Question: si je transfère les donnée de la Old 3DS XL sur la nouvelle, ça va pas effacer le Zelda Majora's Mask, hein ? Bon, je l'avais en boîte, mais bon...

posted the 05/26/2018 at 09:59 PM by rickles