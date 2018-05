Je vous avoue que je n'étais pas chaud chaud pour voir ce film car j'ai lu une ou deux critiques pas très positives.

Et bien pour moi le film fonctionne vraiment très bien, les acteurs sont excellents, le scénario aussi. En fait je n'ai trouvé aucun point négatif à ce film mise à part une légère longueur au milieu. L'acteur principal a vraiment bien repris les mimiques d'harisson Ford et pour moi il est crédible et charismatique. Je ne comprends pas les critiques car il est forcément différent, mais on y croit et c'est bien l'essentiel.

Le film a beaucoup d'humour et à su reprendre le ton léger des 1ers épisodes de sw. Les clins d'œil sont nombreux, les décors, le bestiaire et les droides évoquent également bcp la 1e trilogie. Les personnages secondaires sont nombreux et admirablement incarnés même si on aurait aimé en savoir plus sur eux, comme la jeune rebelle qui mériterait un film à elle seule. Seul le méchant est juste moyen.

Là fin du film est assez grandiose, et ne connaissant pas la série rebels j'ai eu une grosse révélation...

Une suite semble fort probable au vu de la fin, et pour tout dire je l'espère grandement. J'adore ces personnages.

Je suis grand fan de star wars, j'ai revu le 8 hier pour lequel j'avais été mitigé au ciné et qui m'a finalement bien plu en 2nde lecture.

Ma note 9/10