Sega joue la carte de la nostalgie avec Sega Mega Drive Classics qui comprend pas moins de 50 titres de l'ère mythique 16 Bit.



Ce sont ces 50 titres en que je vais vous présenter en Live et en plusieurs vidéos sur sa Xbox One X (et pas besoin de patch).



La chambre de gamer de rêve est à portée de main ! Et en plus vous pouvez vous affronter Online sur des grands classiques !



Sega Mega Drive Classics est disponible sur Xbox One, PC & Playstation 4.