Voici une Information concernant un jeu sorti sur Xbox One, State of Decay 2 :Le site Quarter to Three est le premier a décerné la note ultime au jeu State of Decay 2. Reste à voir si ça sera un cas isolé ou si d’autres sites estiment que le jeu mérite cette note…Source : http://www.quartertothree.com/fp/2018/05/24/a-new-dawn-rises-in-state-of-decay-2/