Le titre horrifique du studio Madmind sort officiellement le 29, mais il est déjà possible de poser vos mimines dessus en magasin.Je vous propose de découvrir un gameplay de la première demie heure sur le jeuSi l'ambiance horrifique est assurément au rendez vous (je vous conseille d'essayer le casque avec) pour ce qui est de la technique, le jeu est à la ramasse, notamment à cause d'un tearing très présent et ce malgré un premier patch.Reste à espérer d'ici la sortie officielle que cela s'arrange, ceci dit le jeu se trouve pour une trentaine d'euros, ça aide à lui pardonner quelques soucis

posted the 05/26/2018 at 11:46 AM by darksly