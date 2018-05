Comme chaque année, EA sortira son Madden NFL avec une nouvelle feature appelée Real Player Motion Technology.Qu'es-ce que le Real Player Motion Technology ?Eh bien c'est "nouveau système d'animation qui développe la réactivité et la personnalité du joueur de niveau supérieur, les joueurs connaîtront plus de précision lorsqu'ils courent, réalisent leurs cuts, saisissent le ballon, et célèbrent leurs touchdown."C'est Terrell Owens qui sera la star de la jaquette officielle du jeu dans sa version Hall of Fame.Le jeu sera dispponible le 10 Août aux US.Le jeu sera disponible 1 semaine avant sur le EA Access.