Vue qu' apparemment c'est les rumeurs Nintendo qui marchent le mieux ici , ben autant continuer toujours avec Pokémon Switch dont l' attente d' une annonce officielle est insupportable , mais comme j'aime partager ...... :Voila ça c'est des personnages Gamefreak , pas comme les 2 gamins de 10 ans de S/L , la je pense qu' on tape sur les 15 ans + comme ceux de Noir et Blanc , quoi qu' il en soit je prend la Fille ..... quoi qu' il y a ? ^^ .Edit : l' Image est un peu trop grande , je vais essayer de la réduire .Edit 2 : Voila j'ai trouvé mieux , avec le Rival en Prime ! -.-

Who likes this ?

posted the 05/26/2018 at 09:33 AM by darkxehanort94