Salut à tous les petits loups !Ça fait un petit bail que j'avais pas posté, et pour cause... plus trop de temps quoi. Cela n'empêche que je reste là à regarder tous les jours vos news, vos débats, tel un fantôme de Jedi qui vous surveille !Bon trêve de plaisanterie moisie. Je me permets quand même de revenir pour faire un petit post au sujet de mon avis sur!! Le fameux.Je pense pas m'attarder trop longtemps dessus (j'ai autre chose à faire :lol, mais il a le mérite que je m'y attarde malgré tout un petit instant. C'est partiJuste pour resituer un peu le contexte, je ne cacherai pas le fait que je suis un très grand fan de la saga depuis son annonce il y a 14 ans. J'ai acheté tous les épisodes dans leurs collectors depuis la sortie, et ça continuera sans aucun doute dans le futur ! HahaChaquea ses points positifs et négatifs, je ne pourrais pas dire qu'ils sont tous parfaits, même si, à mes yeux, lereste le plus abouti. C'est ainsi que j'attendais le nouveau avec grande impatience,oblige !Après un bon mois depuis sa sortie, j'ai enfin pu accéder à la fin du mode histoire (oui je n'ai pas beaucoup de temps pour y jouer mdr). Je crois qu'il m'a fallu un peu plus de 30h pour en voir le bout.Je ne passerais pas 3h sur l'histoire, puisque un très grand nombre d'entre vous l'ont déjà fini et la connaisse. AlorsL'affirmation de l'un ou de l'autre est assez compliqué. On est clairement dans un entre deux. Au niveau de la narration, c'est la suite du, on amène les thèmes de la précédente trilogie, on les modifie, on leur donne du poids. Et c'est là que j'ai trouvé la narration sublime. Accroître l'intensité du personnage desur sa réflexion autour de sa condition et plus globalement sur la condition d'être un dieu. Les quelques passages évoquant le passé sont juste des baffes.La relation avec son filsaccentue ce point et ce jeune petit guerrier reste le personnage pivot de toute la narration, on ne peut pas s'en cacher. Et un grand futur l'attend à ne pas en douter. Le seul bémol que j'ai trouvé, c'est le passage où il commence à se la « jouer » grand guerrier immortel. Je le trouve tiré par les cheveux et tombé un peu comme un cheveux sur la soupe. Pas très bien amené. A la place deen plus (et de son comportement autour de cet instant), je lui aurais mis 18 baffes sèches histoire de lui rappeler l'humilité.Une fois l'histoire arrivée à sa fin... On se dit « wouah !!! Mais c'est déjà la fin ? » Car oui, la fin est légèrement frustrante.C'est là où l'on pourrait dire que nous sommes sur une suite/reboot.fait office de gros prologue à l'historie à venir. Maisdevait passer par là pour faire la transition entre le passé (la première trilogie) et l'avenir de la saga. Maintenant que les cartes son posées sur l'univers global de la planète et de tous les dieux, ça y est... L'histoire des dieux peut démarrer. Plus qu'à attendre le 2.Après un gameplay ultra nerveux, bourrin et une caméra fixe qui permettait toujours de se placer de telle sorte à offrir toujours plus de grandeur et de spectacle, ceprend la totalité à contre-pied pour offrir quelque chose de plus intimiste, et tactique.Est-ce que ça change réellement les fondements de la série ? Eh bien pas du tout. On peut parler ici de reboot clair et net du gameplay, mais pourtant, les ingrédients de la série y reste. C'est bourrin, nerveux, dynamique et jouissif !A ceci prêt qu'en effet... On se retrouve légèrement dépaysé les premières heures pour s'adapter à ce nouveau gameplay. Sa caméra mobile et plus proche renforce le côté intimiste, qui permet d'étudier et admirer le travail (juste fou) de. Au niveau des combats et de la maniabilité, j'ai trouvé le dynamisme parfait ! Le travail effectué pour rendre les combats aussi dynamiques et fluides (la hache est juste une arme sublime) n'a d'égal qu'un certainJe pense que je vais m'arrêter là pour mon petit avis qui est déjà plutôt longPour résumer le tout, c'est un jeu incroyable.Il prend ce qui fait l'essence de la sagapour l'amener à un niveau supérieur, sur tous les aspects. Une histoire plus profonde, qui aborde des thèmes forts intéressants, même si cette dernière n'est pas parfaite à tous les points. Un gameplay monumental qui remet les bases à plats et permet d'avoir des combats dynamiques et intenses, tout en étant stratégiques.Un jeu que je recommande vivement que vous soyez un aficionado de la saga, ou simplement un nouvel arrivant, son côté suite/reboot lui permettant de jouer sur tous les terrains.