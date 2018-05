Voici des Informations concernant lee jeu Kingdom Hearts III :Il semblerait que le jeu Kingdom Hearts III compterait entre 10 à 19 mondes. Cela en ferait donc le plus grand jeu de la franchise Square-Enix à ce jour. Comme il a été révélé antérieurement, le jeu est développé par trois différentes unités internes à Square-Enix, et chacune d'elles travaille sur au moins trois mondes pour l'une des sections du titre. L'Olympus, Toy Box et Monstropolis sont tous issus dans la première section du développement, qui est également complétée d'un monde original qui est destiné à être utilisé comme une section de tutoriel, appelé Twilight Town. C'est de la spéculation mais apparemment les trois mondes par section mentionnés sont ceux de Disney, alors que d'autres originaux auraient pu être en préparation chez Square Enix dans une forme totalement libre.Enfin, Square-Enix USA précise que le jeu sera bien jouable au prochain E3...Source : https://www.gamepur.com/news/29102-kingdom-hearts-iii-features-nine-ten-worlds.html

posted the 05/26/2018 at 06:20 AM by link49