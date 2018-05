Dernièrement, à la fnac, j'ai vu une lampe dite "iconique" PlaystationJe l'ai donc commandée et... Je dois dire que le résultat est pas trop malBref, je n'en connais pas les quantités, et je ne sais pas si c'est une lampe courante en supermarché (je sais qu'Amazon ne la commercialise pas par exemple), mais sachez queJ'ai fait quelques photos dans la pénombre sur mon instagram :Voilà pour ce petit retour ^^ ! Je possède aussi une lampe "Triforce" officielle vraiment sympa dans le même genre

Who likes this ?

posted the 05/26/2018 at 03:51 AM by suzukube