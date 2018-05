Voici des nouvelles informations sur le mystérieux Resident Evil 2 Remake, toujours venant du site Rely On Horror.-Il devrait s'agir du plus beau jeu de Capcom jamais fait et il pourrait même rivaliser avec une qualité graphique comparable à celle de God of War ! Il s'agirait également du premier Resident Evil pensé intégralement pour la 4K avec des assets en 4K native.(souvenez-vous de la baffe graphique du Rebirth toujours sublime même aujourd'hui, Capcom vont-ils réussir a refaire cet exploit? )-Capcom aurait également tenu compte de la confusion des joueurs au sujet de la modélisation de Chris Redfield dans Resident Evil 7 et aurait donc fait en sorte que Leon ait une apparence proche de celle qu'il avait dans le Resident Evil 2 original (ouf mon perso star de la série).-Le jeu serait beaucoup plus long que l'original avec beaucoup de contenu inédit et des nouveaux lieux. Le but étant de se focaliser sur l'aspect horreur si cher aux premiers Resident Evil. (le mélange parfait entre le gameplay RE4 et le gameplay old school de la série quoi de mieux? )Je suis Hype a fond pour l'E3 moi !Souvenez-vous de la terreur puissance Cube...Best Remake Ever.