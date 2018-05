Salut durant une interview des développeurs d'Overwatch sur le site Millénium la question de versions switch et mobiles du jeu est évoquée, la réponse c'est en gros "un jour peut être" :Le reste de l'interview est vraiment intéressant, je vous la conseille ( lien en source )

Like

Who likes this ?

posted the 05/25/2018 at 07:24 PM by darksly