J'ai remater le trailer annonce de Ghost Of Tsushima, bah ça va être juste dantesque, Le Japon de l’ère féodale en open World? Avec des graphs qui s'annonce dantesque, une aura et atmosphère maîtrisé comme jamais, eh bah j'dis vivement l'E3 pour enfin en voir le gameplay qui sera sans doute dantesque à coup sure, sur ce vivement