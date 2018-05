Voici une Information concernant un jeu sorti sur Xbox One, State of Decay 2 :Depuis la sortie en Early Access de l'Ultimate Edition le 18 mai et la sortie mondiale de l'édition Standard le 22 mai, plus d'un million de survivants à travers le monde ont joué et créé leur propre histoire de survie. Tout au long du lancement, il y a eu plus de six millions d'heures combinées pour le jeu State of Decay 2, près de 3,5 millions d'heures de jeu ont été diffusées et regardées sur Mixer, Twitch et YouTube. En seulement 2 jours donc, plus d'un million de joueurs ont joué au titre...Source : https://news.xbox.com/en-us/2018/05/25/state-of-decay-2-million-players-global-release/