Salut à tous, bah tout est dans le titre, je suis actuellement en train de me faire RE7 que je kiffe assez bien pour l'instant, je dois en être vers le début à vrai dire je sais pas trop x) mais malheureusement j'ai pas l'édition Goty donc je voulais savoir si les DLC valent le coup ou pas ? J'ai déjà Not a Hero qui est de toute façon gratuit mais j'ai vu qu'il y'avait vidéo interdite vol 1 et 2 et la fin de Zoé un truc comme ça.



A vrai dire un seul DLC m'intéresse et c'est celui sur les vidéos interdites vol 1 notamment un truc sur "la chambre" dont j'ai lu vite fait la description et ça ma l'air franchement pas mal mais 10 balles quand même...



Les autres DLC m'intéresse pas forcément, pour ceux qui les ont fait vous en avez pensé quoi?



Et surtout celui sur la chambre il est bien ou pas ? J'ai vu aussi que sur celui la y'avait un mode défi Ethan Must die un truc comme ça. Merci d'éclairer ma lanterne ^^