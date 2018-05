Hello à tous,Je vais enfin franchir le pas. Je compte m'acheter une PS4, mais j'aimerais quelques conseils...Je pense prendre une PS4 pro, je crois que la plupart sont entre 399€ à 499€. Selon vous, peut-on compter sur une baisse de prix annoncée durant l'E3 ?Sinon, si vous avez des liens intéressants, des promos plutôt cool, je suis preneur !

posted the 05/25/2018 at 01:34 PM by kmiyu