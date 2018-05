Amateur de sticks Arcade, c'est votre jour ! Razer annonce un nouveau stick Arcade, le Razer Atrox. La famille Atrox est déjà connue et présente sur Xbox One mais cette fois-ci, il est au couleur de l'excellent Dragon Ball FighterZ. Toujours équipé de matériel Sanwa (la référence !), vous avez la possibilité de le personnaliser en changeant la déco, en intervertissant les boutons ... Autre point sympa, le stick s'ouvre pour permettre de ranger le câble du stick ainsi qu'un stick en forme de bâton qui n'est malheureusement pas fourni.



Il s'agit ici d'un très bel accessoire vendu tout de même au prix de 239€ sur le site de Razer. Sinon, vous pouvez toujours vous tourner vers l'acquisition du Stick Atrox (non Dragon Ball) pour un peu plus de 200€.

Ils ont tué Freezer.