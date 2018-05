Voici une Information concernant la Saga Devil May Cry :Daniel Southworth, connu pour avoir doublé Vergil dans les jeux Devil May Cry, a laissé entendre aujourd'hui sur les médias sociaux que le jeu sera bien dévoilé à l'E3. Il se peut également que Vergil jouera aussi un rôle dans l’histoire du prochain opus. Le jeu Devil May Cry 5 sortira vraisemblablement sur PS4, Xbox One et PC, même si selon certaines rumeurs, il se pourrait que le jeu soit une exclusivité Ps4…Source : https://gamingbolt.com/devil-may-cry-voice-actor-teases-devil-may-cry-5-for-e3