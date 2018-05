Il y a quelques jours, vous aviez déjà pu découvrir les photos d'une affiche du prochain Spider-Man dans les rues de Los Angeles. Bien évidemment, Sony a mis le paquet pour le marketing de sa grosse exclusivité PS4 qui sortira en septembre prochain. Visiblement ce n'était pas assez car le titre de Insomniac Games a aussi droit à un écran géant en ville comme vous pouvez le découvrir en bas de cet article.



Sur cette publicité, nous voyons le célèbre tisseur de toile dans un court trailer. L'affichage est du plus bel effet et surtout, il laisse entrevoir une forte présence du jeu à l'occasion de l'E3 2018. Sony a déjà annonce qu'il sera nettement mis en avant lors de son showcase (aux côté de The Last of Us Part II, Ghost of Tsushima et Death Stranding), alors nous aurons sans doute droit à du gameplay pour l'occasion.



Spider-Man sortira le 7 septembre sur PS4. Le showcase de PlayStation aura lieu le 12 juin à 3h00 heure française.