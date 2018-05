Je viens de finir ce jeu et il m'a laissé une très bonne impression, Inti create a clairement respecté le design de Castlevania, tout en ne s'encombrant pas des limites de la NES, ce qui leur a permis plein de scrolling parallax ici et là, une palette de couleur un peu plus fournie (même si l'esthétique est respectée) et l'audio qui est également complètement fidèle à la version Jap de Castlevania 3 qui, je le rappelle, contenait un chip sonore supplémentaire qui rajoutait 3 canaux audio aux 5 de base de la famicom. Ils ont poussé le vice jusqu'à simuler complètement cette configuration audio puisque les effets sonores viennent interrompre certaines parties de la musique.



Globalement, y'a un sentiment qui est quand même ressorti de cette première run sur ce jeu c'est qu'on sent bien qu'inti create c'est des anciens de chez Capcom (et qu'ils ont depuis travaillé sur de nombreux jeux Megaman) puisque, sans que ça soit une mauvaise chose, on retrouve, tout au long du jeu, des éléments de gameplay inhabituels pour du Castlevania qu'on aurait plutôt vu sur Megaman. Ca donne un cachet assez unique, comme si l'équipe de Megaman de l'époque avait essayé de refaire Castlevania 3 à sa sauce.



Bref une bonne pioche.