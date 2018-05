Voici des Information autour de la Saga Xenoblade Chronicles :Hier, on a appris que Koh Kojima souhaiterait faire un Xenoblade Chronicles 3 et un Xenoblade Chronicles X 2, en plus d'une nouvelle IP. Aujourd'hui, Tetsuya Takahashi a également partagé quelques réflexions sur un jeu qu'il aimerait faire, et il semble certainement qu'il veut repousser certaines limites. Il a comparé son idée à quelque chose que vous pourriez voir dans un drame du câble américain, disant que le jeu serait violent, grave et érotique, même s'il pense ne pas pouvoir obtenir le feu vert, alors que Koh Kojima pense que ce serait possible.Enfin, la MAJ 1.4.1 pour le jeu Xenoblade Chronicles 2 est disponible. Elle contient principalement des nouvelles quêtes pour ceux ayant achetés le Season Pass...Sources : https://www.gonintendo.com/stories/309786-monolith-soft-s-tetsuya-takahashi-wants-to-make-a-violent-eroti et https://nintendoeverything.com/xenoblade-chronicles-2-update-out-now-version-1-4-1/