Shaq Fu: A Legend Reborn aura droit à une petite édition collector bien chère pour le contenu.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu Shaq Fu: A Legend Reborn (incluant un DLC day one secret)-Un t-shirt Shaq Fu à choisir entre M et XXL (taille américaine)-Une casquette-Un artbook-Un vinyl (de couleur or, comme le maillot des Lakers)-Une carte holographique-Un sacLe prix de cette édition sera de 91.99€ sur tout les supports.Cette édition sera limitée à 500 exemplaires et seulement 10 chanceux auront droit a un autographe de Shaquille O’Neal.